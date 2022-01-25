В Минсельхозе оценили сообщения о возможном подорожании хлеба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Предпосылок для существенного подорожания хлебобулочной продукции в РФ в настоящее время нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.
"При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями", – добавляется в сообщении.
Ранее российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Сообщалось, что со следующего месяца продукция компании подорожает на 16,5–30%.
До этого эксперты предупредили о возможном подорожании мяса птицы и яиц на фоне новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.
В 2022 году вырастут цены на хлеб – Минсельхоз
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