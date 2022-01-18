Производители кондитерских изделий предупредили о подорожании своей продукции в России

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Пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, речь идет о таких производителях как "Хлебпром", "Объединенные кондитеры", Mondelez, Ferrero и "Славянка".

Так, "Хлебпром" намерен поднять цены до 23%, "Объединенные кондитеры" – до 18%. Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, а на шоколад – до 9%. По словам поставщика, подорожание является вынужденной мерой и позволит сохранить качество продукции.

Как рассказал изданию исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин, предприятия повышают цены только в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости.

Он отметил, что за последние два года стоимость производственных затрат значительно увеличилась. В частности, сахар подорожал на 113%.

В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что в России отсутствует массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий. В министерстве добавили, что на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты подорожают в России в 2022 году. Отмечается, что за год больше всего цена увеличилась на растительное масло и зерновые. Злаковые примерно прибавили 27%, это максимум с 2012 года. Одной из причин такого подорожания продуктов стало то, что производство не успевало за потреблением.

Также среди причин подорожания продуктов питания – плохая погода, которая повлияла на объем и качество урожая, и сокращение поголовья скота. Однако ввиду роста цен в мире на продукты российские производители расширяют экспорт в ущерб внутреннему рынку.