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Москва 24

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Экономика

10:09

Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за сиропа в конфетах

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кондитеры из России добились отмены ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").

Проблема реализации продукции кондитеров из РФ в Белоруссии возникла осенью прошлого года. Белорусские власти потребовали делать на кондитерских изделиях с сорбитовым сиропом специальную маркировку о том, что продукт содержит подсластитель.

Под запрет подпали сладости одного из крупнейших производителей мармелада "Русский кондитер", а также других известных фабрик: "Белогорье" (вафли и печенье), "АККОНД" (суфле "Птица дивная"). Только в конце августа кондитеры добились полного восстановления поставок в Белоруссию конфет с сорбитовым сиропом.

Как уточнили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021 года экспортеры сладостей из-за выпавших объемов поставок недополучили около 9 миллионов долларов выручки.

Ранее сообщалось, что кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен. Как рассказал владелец популярных брендов, они пошли на это из-за подорожавших ингредиентов.

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