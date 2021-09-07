Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за сиропа в конфетах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Кондитеры из России добились отмены ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").
Проблема реализации продукции кондитеров из РФ в Белоруссии возникла осенью прошлого года. Белорусские власти потребовали делать на кондитерских изделиях с сорбитовым сиропом специальную маркировку о том, что продукт содержит подсластитель.
Под запрет подпали сладости одного из крупнейших производителей мармелада "Русский кондитер", а также других известных фабрик: "Белогорье" (вафли и печенье), "АККОНД" (суфле "Птица дивная"). Только в конце августа кондитеры добились полного восстановления поставок в Белоруссию конфет с сорбитовым сиропом.
Как уточнили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021 года экспортеры сладостей из-за выпавших объемов поставок недополучили около 9 миллионов долларов выручки.
Ранее сообщалось, что кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен. Как рассказал владелец популярных брендов, они пошли на это из-за подорожавших ингредиентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: