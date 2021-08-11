Сергунина рассказала об участии российских команд в финалах двух гастроконкурсов

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Власти столицы поддержат участие российских команд в финалах двух престижных профессиональных конкурсов – международного кулинарного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму города Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.
Финальные этапы обоих конкурсов пройдут уже осенью во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. 24 сентября выступит команда российских кондитеров, а 26 сентября – шеф-поваров.
"Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов – уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников. Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания", – заявила Сергунина.
На заключительном этапе Bocuse d’Or Россию будут представлять такие профессионалы, как Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри).
Отмечается, что в этом году программу финала гастроконкурса немного изменили. Из-за основного тренда пандемии – заказа еды навынос или доставки – оргкомитет решил заменить стандартную подачу блюд на тарелке форматом навынос. Поэтому участникам также предстоит создать дизайн коробки для транспортировки, а еще приготовить угощения на 14 персон (закуски, основное блюдо, соус и десерт). Время для конкурсантов ограничено: нужно будет управиться за 5 часов 35 минут. Кроме того, жюри оценивает внешний вид и подачу. У участников Coupe du Monde de la Pâtisserie задача также не простая. За 10 часов кондитерам нужно создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт и две скульптурных композиции.
В финале мирового первенства по кондитерскому искусству Россию представят известные мастера: Андрей Канакин, Александр Васильев и Антон Афанасьев. Президент команды – Юлия Иванова.
Оба гастроконкурса проводятся раз в два года по схожему регламенту. Вначале организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале – на континентальном уровне.
Ранее стало известно, что в российских ресторанах могут ограничить порции. Заведения могут обязать предоставлять посетителям право выбора объема порции: повышенный, стандартный и уменьшенный.
С такой инициативой обратился в Роспотребнадзор Союз потребителей России. По мнению авторов идеи, это позволит бороться с "пищевым расточительством" и сократит объем выбрасываемой еды.
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