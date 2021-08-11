Пэрис Хилтон запустила кулинарное шоу на Netflix "Готовим с Пэрис".

Только за последний год подобные шоу сделали Селена Гомес, Мишель Обама и много кто еще. Откуда новый виток интереса к еде? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.