Американист рассказал, смогут ли снять с должности губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

В США с новой силой разгорается очередной сексуальный скандал. Губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо грозит отставка из-за сексуальных домогательств с его стороны в отношении подчиненных. Рассказываем подробности скандальной истории, а также выясняем, смогут ли Куомо действительно устроить импичмент.



Линдси Бойлан во время митинга и марша с призывом к импичменту Куомо в парке Вашингтон-сквер. Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Сексуальный скандал

В феврале этого года две бывшие сотрудницы администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявили о сексуальных домогательствах со стороны политика. Так, экс-сотрудница департамента экономического развития администрации штата Линдси Бойлан рассказала о нескольких случаях в 2016–2018 годах. В частности, по ее словам, губернатор предлагал ей сыграть в карты на раздевание, а однажды, когда они находились одни в офисе, он поцеловал девушку в губы без ее согласия.

Вторая женщина – Шарлотт Беннет – до ноября 2020 года выполняла роль ассистентки 63-летнего политика. Беннет обвинила Куомо в том, что губернатор интересовался ее личной жизнью, а также спрашивал, какую разницу в возрасте она считает приемлемой для вступления в интимную связь.

В марте еще одна экс-сотрудница администрации губернатора – 35-летняя Ана Лисс –рассказала американскому изданию, что в период ее работы с 2013 по 2015 год Куомо допускал в ее адрес фамильярные высказывания, интересовался ее личной жизнью, а один раз обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Позднее еще несколько женщин обвинили политика в домогательствах.

На фоне скандала сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить должность. Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Сам же политик все обвинения отрицал и не намерен был уходить со своего поста. Несмотря на это, главный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против губернатора. По его итогам, 3 августа в эфире американского телеканала она заявила, что Эндрю Куомо действительно подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных и других девушек, не относящихся к администрации. По словам прокурора, следователи получили показания от 179 человек, которые регулярно общались с губернатором.

После подтверждения обвинений президент США Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку.





Джо Байден президент США Я считаю, что он должен уйти в отставку. Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями.

В свою очередь, спикер Заксобрания Карл Хисти пояснил, что сенаторы ожидают документы от генпрокурора, чтобы в кратчайшие сроки завершить расследование по импичменту губернатора и принять решение по его отстранению от занимаемой должности.

Завершат ли импичмент?

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Фото: AP Photo/Seth Wenig

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал Москве 24, что процедура импичмента позволяет отстранять от должности любых чиновников, а не только президентов. Однако в отличие от лидера США, который является неподсудным лицом, губернатора можно осудить и без отставки.

"По импичменту отстраняли и министров, и других руководителей в США, это распространенная практика", – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, пока о завершении импичмента против губернатора штата Нью-Йорк говорить рано, так как его могут еще оправдать.

"В Нью-Йорке у демократов гораздо более мощные позиции, чем у республиканцев. С другой стороны, сами же демократы распространяют все эти кампании, связанные с харассментом, – именно они являются застрельщиками", – объяснил собеседник Москвы 24.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Мне трудно сказать, доведут ли они импичмент до конца или нет. В принципе, замять можно все что угодно, и в политике была масса таких примеров.

По мнению эксперта, сохранение в должности Эндрю Куомо будет зависеть не от обвинений в сексуальных домогательствах, а от общей ситуации в штате.

"Я думаю, что будет иметь место, то как справится нынешний губернатор с ситуацией в плане экономики, пандемии. Сейчас в США идет новая волна болезни, и для всех местных руководителей это более серьезная проблема. Если Куомо будет более успешен в этих делах, то обвинения могут замять, если не слишком, то могут и дать делу ход", – отметил Рогулев.

Собеседник Москвы 24 добавил, что ситуация в штате сейчас обострилась в том числе из-за приближающихся выборов в Палату представителей в 2022 году, которые и для Нью-Йорка будут иметь большое значение.