Американист рассказал, смогут ли снять с должности губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

В США с новой силой разгорается очередной сексуальный скандал. Губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо грозит отставка из-за сексуальных домогательств с его стороны в отношении подчиненных. Рассказываем подробности скандальной истории, а также выясняем, смогут ли Куомо действительно устроить импичмент.
Линдси Бойлан во время митинга и марша с призывом к импичменту Куомо в парке Вашингтон-сквер. Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Сексуальный скандал
В феврале этого года две бывшие сотрудницы администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявили о сексуальных домогательствах со стороны политика. Так, экс-сотрудница департамента экономического развития администрации штата Линдси Бойлан рассказала о нескольких случаях в 2016–2018 годах. В частности, по ее словам, губернатор предлагал ей сыграть в карты на раздевание, а однажды, когда они находились одни в офисе, он поцеловал девушку в губы без ее согласия.
Вторая женщина – Шарлотт Беннет – до ноября 2020 года выполняла роль ассистентки 63-летнего политика. Беннет обвинила Куомо в том, что губернатор интересовался ее личной жизнью, а также спрашивал, какую разницу в возрасте она считает приемлемой для вступления в интимную связь.
В марте еще одна экс-сотрудница администрации губернатора – 35-летняя Ана Лисс –рассказала американскому изданию, что в период ее работы с 2013 по 2015 год Куомо допускал в ее адрес фамильярные высказывания, интересовался ее личной жизнью, а один раз обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Позднее еще несколько женщин обвинили политика в домогательствах.
На фоне скандала сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить должность. Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.
Сам же политик все обвинения отрицал и не намерен был уходить со своего поста. Несмотря на это, главный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против губернатора. По его итогам, 3 августа в эфире американского телеканала она заявила, что Эндрю Куомо действительно подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных и других девушек, не относящихся к администрации. По словам прокурора, следователи получили показания от 179 человек, которые регулярно общались с губернатором.
После подтверждения обвинений президент США Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку.
В свою очередь, спикер Заксобрания Карл Хисти пояснил, что сенаторы ожидают документы от генпрокурора, чтобы в кратчайшие сроки завершить расследование по импичменту губернатора и принять решение по его отстранению от занимаемой должности.
Завершат ли импичмент?
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал Москве 24, что процедура импичмента позволяет отстранять от должности любых чиновников, а не только президентов. Однако в отличие от лидера США, который является неподсудным лицом, губернатора можно осудить и без отставки.
"По импичменту отстраняли и министров, и других руководителей в США, это распространенная практика", – пояснил эксперт.
При этом, по его словам, пока о завершении импичмента против губернатора штата Нью-Йорк говорить рано, так как его могут еще оправдать.
"В Нью-Йорке у демократов гораздо более мощные позиции, чем у республиканцев. С другой стороны, сами же демократы распространяют все эти кампании, связанные с харассментом, – именно они являются застрельщиками", – объяснил собеседник Москвы 24.
По мнению эксперта, сохранение в должности Эндрю Куомо будет зависеть не от обвинений в сексуальных домогательствах, а от общей ситуации в штате.
"Я думаю, что будет иметь место, то как справится нынешний губернатор с ситуацией в плане экономики, пандемии. Сейчас в США идет новая волна болезни, и для всех местных руководителей это более серьезная проблема. Если Куомо будет более успешен в этих делах, то обвинения могут замять, если не слишком, то могут и дать делу ход", – отметил Рогулев.
Собеседник Москвы 24 добавил, что ситуация в штате сейчас обострилась в том числе из-за приближающихся выборов в Палату представителей в 2022 году, которые и для Нью-Йорка будут иметь большое значение.