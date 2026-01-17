Столтенберг допустил, что США могут выйти из НАТО

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel допустил, что Соединенные Штаты могут покинуть Североатлантический альянс из-за разногласий с его еврпоейскими членами.

Он призвал европейских лидеров выстраивать отношения с США, чтобы снизить риск выхода Вашингтона из Альянса. Вместе с тем Европе необходимо остаться в позиции, которая позволит справиться с потенциальным уходом США, добавил Столтенберг.

Помимо этого, экс-глава НАТО порекомендовал со всей серьезностью отнестись к намерениям американской администрации получить контроль над Гренландией.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что вторжение американских сил в Гренландию стало бы концом НАТО. Он добавил, что у Дании и США есть общие вызовы, связанные с ситуацией в Арктике.

Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию 15 января на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к его стране.

Однако в Белом доме заявили, что отправка европейских войск никак не повлияет на намерения Трампа завладеть Гренландией. Более того, президент США пригрозил введением новых пошлин против стран, не поддерживающих претензии Вашингтона на этот остров.