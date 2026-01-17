Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 03:39

Политика

Столтенберг допустил, что США могут выйти из НАТО

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel допустил, что Соединенные Штаты могут покинуть Североатлантический альянс из-за разногласий с его еврпоейскими членами.

Он призвал европейских лидеров выстраивать отношения с США, чтобы снизить риск выхода Вашингтона из Альянса. Вместе с тем Европе необходимо остаться в позиции, которая позволит справиться с потенциальным уходом США, добавил Столтенберг.

Помимо этого, экс-глава НАТО порекомендовал со всей серьезностью отнестись к намерениям американской администрации получить контроль над Гренландией.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что вторжение американских сил в Гренландию стало бы концом НАТО. Он добавил, что у Дании и США есть общие вызовы, связанные с ситуацией в Арктике.

Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию 15 января на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к его стране.

Однако в Белом доме заявили, что отправка европейских войск никак не повлияет на намерения Трампа завладеть Гренландией. Более того, президент США пригрозил введением новых пошлин против стран, не поддерживающих претензии Вашингтона на этот остров.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика