МИД Дании заявил, что вторжение США в Гренландию станет концом НАТО

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что вторжение американских сил в Гренландию стало бы концом НАТО. Об этом министр сообщил в интервью Fox News.

По словам Расмуссена, на прошедших переговорах в Вашингтоне Белый дом ясно дал понять о серьезности претензий лидера США Дональда Трампа на Гренландию. Вместе с тем министр выразил надежду, что вторжения США на остров не произойдет.

Расмуссен добавил, что у Дании и США есть общие вызовы, связанные с ситуацией в Арктике. При этом для решения этих проблем американской стороне не требуется владение Гренландией.

Трамп заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом Трамп подчеркнул, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию.

Европарламент осудил заявления администрации США в отношении Гренландии, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

Европа в конечном итоге может передать Гренландию под контроль США, создав таким образом "отличный европейский прецедент", выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

