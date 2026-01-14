Белый дом предложил Гренландии путь к России или США на упряжках

Фото: depositphotos/tupungato

Белый дом опубликовал на официальной странице в соцсети Х ироничную иллюстрацию, с помощью которой предложил Гренландии сделать выбор между США и союзом России и Китая.

Изображение разделено на две части. Слева размещен Белый дом на фоне ясного голубого неба, освещенного солнцем, и американский флаг, развевающийся на переднем плане. Справа стоят Кремль и Великая китайская стена под хмурым небом, затянутым облаками с яркой молнией.

При этом внизу картинки изображена снежная равнина, по которой мчатся две собачьи упряжки с гренландским флагом. Одна дорога ведет к США, другая – к России и Китаю.

"Какой из путей выбираешь, гренландец?" – следует из поста.



Фото: x.com/The White House

Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что если Штаты не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. При этом в первом случае пользу получило бы и НАТО, став более эффективным и грозным.

В связи с этим в конгресс США был внесен законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он позволяет главе Белого дома принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

Однако в ответ на это Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний.