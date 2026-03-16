Собянин сообщил о ликвидации с полудня субботы 175 БПЛА, летевших на Москву

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Силы ПВО ликвидировали еще 2 беспилотника, которые направлялись в сторону столицы в понедельник, 16 марта. Таким образом, с полудня субботы, 14-го числа, на подлете к Москве уничтожено уже 175 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Украинские дроны, пытающиеся атаковать город, успешно уничтожаются системами противовоздушной обороны. Ранее мэр выразил благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.

В связи с атаками БПЛА работа аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково была частично ограничена. Воздушные гавани осуществляли прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

