Новости

Новости

16 марта, 19:25

Спорт

Определились все участники плей-офф КХЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – "Кубка Гагарина" от Западной и Восточной конференций. Это стало известно после победы "Сибири" над ЦСКА в одном из последних чемпионатов.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Таким образом, "Сибирь" за два матча до конца регулярного чемпионата гарантировала себе выход в плей-офф.

В число участников данного этапа соревнований в Восточной конференции вошли магнитогорский "Металлург", омский "Авангард", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", нижнекамский "Нефтехимик" и новосибирская "Сибирь".

В Западную конференцию вошли ярославский "Локомотив", минское "Динамо", череповецкая "Северсталь", нижегородское "Торпедо", московские ЦСКА, "Спартак" и "Динамо", петербургский СКА.

Московское "Динамо" обыграло уфимский клуб "Салават Юлаев" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 13 марта. Встреча завершилась со счетом 3:2. Данный матч стал вторым для этих команд в нынешнем сезоне.

