Суд арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к свердловскому губернатору

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга. Он заключен под стражу на 14 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В инстанции уточнили, что ему назначено наказание по делу о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 1 мая в Екатеринбурге. В местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина попытался бегом приблизиться к Паслеру.

Неизвестного остановила охрана и передела правоохранителям. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

