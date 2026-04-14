В Подмосковье задержали "разгонявшего демонов" топором мужчину

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

В Подмосковье задержали мужчину, "разгонявшего демонов" топором, сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Экипажу ведомства, патрулировавшему территорию, поступила информация о неадекватном гражданине на улице Овражной. Росгвардейцы, прибывшие на место, увидели мужчину, который размахивал топором, тем самым подвергая опасности жизни и здоровье окружающих.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, несмотря на агрессивное поведение мужчины и его попытку оказать сопротивление, смогли его задержать.

По внешним признакам 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что "разгонял демонов". Его передали полиции для дальнейших разбирательств, жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее в подмосковном поселке Голубое мужчина повредил несколько машин. На место инцидента выехали правоохранители, которые обнаружили злоумышленника, бегавшего во дворе дома в обнаженном виде. Правоохранители установили личность правонарушителя, им оказался житель Красногорска 1987 года рождения.

