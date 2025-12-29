Форма поиска по сайту

29 декабря, 07:43

Происшествия

Дагестанский чиновник ушел в отставку из-за сына, устроившего дебош в магазине

Фото: depositphotos/doomu

В Дагестане чиновник лишился должности после того, как его сын принял участие в дебоше в магазине Кумторкалинского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Сын местного госслужащего Даниял Абсаламов был задержан после погрома в магазине в ночь на 27 декабря. Мужчина и его сообщники разгромили алкогольный магазин и напали на продавщицу.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения стал отказ дать денег в долг. Также следствие установило, что в момент нападения на магазин мужчины были пьяны.

Меликов подчеркнул, что родители несут полную ответственность за воспитание своих детей, и поэтому подобные люди не должны занимать государственные должности. После произошедшего бывший чиновник подал заявление об отставке.

Глава республики добавил, что все дебоширы были задержаны. Он подчеркнул, что снисхождения к ним не будет, оценку их действиям дадут по всей строгости закона.

Ранее судебный пристав помог задержать мужчину, пытавшегося совершить кражу из магазина в Москве. Проходя мимо магазина, он услышал звук бьющегося стекла и нецензурную брань. Подойдя ближе, сотрудник ФССП увидел, что неизвестный угрожает разбитой бутылкой работникам магазина. После чего принял решение о задержании преступника.

происшествия

