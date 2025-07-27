27 июля, 03:59Происшествия
Судебный пристав задержал мужчину при попытке кражи из магазина в Москве
Фото: 123RF/danielt1994
Судебный пристав помог задержать мужчину, пытавшегося совершить кражу из магазина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов столицы.
Проходя мимо магазина, сотрудник ФССП услышал звук бьющегося стекла и нецензурную брань. Подойдя ближе, он увидел, что неизвестный мужчина угрожает разбитой бутылкой работникам магазина.
Продавцы заявили, что мужчина совершил кражу. Тогда пристав предложил нарушителю пройти с ним в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, однако тот попытался скрыться с места преступления. Сотрудник ФССП задержал мужчину и передал прибывшим сотрудникам полиции.
Ранее полицейские задержали несовершеннолетнего подростка, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на станции Матвеевская. В результате стрельбы был госпитализирован сотрудник транспортной безопасности.
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