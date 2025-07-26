Полиция задержала подростка за стрельбу на станции Матвеевская МЦД-4

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Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на станции Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, неизвестные обстреляли сотрудника транспортной безопасности. В результате он был госпитализирован.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция установила причастного к случившемуся несовершеннолетнего 2010 года рождения. В сопровождении законных представителей его доставили в следственные органы.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

Ранее стрельбу из ракетниц устроили подростки возле метро "Станция Просвещения" в Санкт-Петербурге. На проспекте Энгельса между двумя группами молодых людей возник словесный конфликт, после чего четверо неизвестных обстреляли оппонентов из пиротехники. Было задержано двое подростков 15 и 17 лет, после допроса их передали законным представителям.

