Москвич ударил пассажира метро, запретившего пройти без билета

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В Москве 20-летний москвич ударил пассажира, который запретил ему пройти без билета в метро. Об этом сообщила на сайте пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в вестибюле станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии. Молодой человек, не желая оплачивать проезд, попытался пройти через турникет, следуя за другим пассажиром. Когда мужчина это заметил и сделал замечание, злоумышленник дважды ударил его кулаком в лицо. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его недалеко от места жительства на Бирюлевской улице. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на станции "Улица Дмитриевского" между собой подрались пассажиры. По информации МВД, конфликт начался после того, как один из участников задел другого при выходе из вагона. Зачинщиком оказался житель Московской области, которого задержали в течение суток.