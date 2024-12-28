Москвич задержан за нападение с перцовым баллончиком на пассажира метро

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

26-летний москвич, распыливший перцовый баллончик в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который двигался от станции "Баррикадная" до "Пушкинской". Два пассажира поругались, в результате чего зачинщик распылил перцовый баллончик в сторону оппонента. После этого между ними произошла драка, в которую вмешались свидетели инцидента. Нападавший скрылся с места происшествия.

Оказалось, что от действий мужчины пострадал не только другой пассажир, но и женщина, которая была неподалеку от них. Всех пострадавших осмотрели врачи, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его на станции метро "Савеловская". Против него возбудили дело по статье о хулиганстве и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мужчина избил 15-летнего подростка в переходе на станцию "Севастопольская". По версии правоохранителей, между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал бить мальчика по лицу и груди. Нападавшего могут привлечь к ответственности по статье "Побои".

