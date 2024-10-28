Пьяный мужчина в метро Москвы угрожал охраннику и требовал пропустить его бесплатно

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столичном метро 23-летний нетрезвый мужчина угрожал сотруднику охраны убийством и требовал бесплатно его пропустить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

По данным ведомства, безбилетник подошел к охраннику и сказал: "Пропусти меня бесплатно". Отказ злоумышленника разозлил, после чего он достал аэрозольный пистолет, направил его на других сотрудников, угрожая им убийством. Те восприняли угрозы реально, говорится в публикации.

Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Угроза убийством". На кадрах видео, опубликованного ведомством, видно, как злоумышленник приставил пистолет к голове одного из работников метро.

Ранее мужчина игрушечным пистолетом угрожал машинисту электропоезда Московского метрополитена убийством. Судя по записям с камер видеонаблюдения, пассажир вышел из вагона, подошел к кабине, достал пистолет и стал высказывать угрозы.

По словам злоумышленника, ему не понравился стиль управления поездом. Правоохранители возбудили уголовное дело об угрозе убийством.