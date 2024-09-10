Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в столичном метрополитене

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Следственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство", передает пресс-служба столичного СК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в вестибюле станции "Электрозаводская" мужчина в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напал на сотрудников метрополитена.

Правоохранители установили личность нарушителя порядка и отправили его в подразделение столичного СК на допрос. Помимо этого, полицейские проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее работник АЗС умер после драки в проезде завода "Серп и Молот" в Москве. Между ним и прохожим произошел конфликт, переросший в драку. Правоохранители уже установили 28-летнего участника драки. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента.