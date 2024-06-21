Полиция задержала в метро Москвы пассажира в обнаженном виде

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Сотрудники полиции задержали на Замоскворецкой линии столичного метро 26-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений находился там в обнаженном виде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, мужчину задержали на станции "Павелецкая". После этого его доставили в отдел полиции, где он признался, что является блогером и подобными действиями хотел привлечь внимание общественности.

В МВД заявили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого полиция задержала мужчину, который бросил муляж гранаты для игры в страйкбол у станции метро "Сходненская". Граната не содержала в себе осколков, однако она издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма. В столичном Дептрансе напомнили, что подобное поведение неприемлемо.

