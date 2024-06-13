Безбилетник сбил с ног контролера на станции метро "Савеловская"

Мужчина прошел в метро на станции "Савеловская" по чужой социальной карте, а затем толкнул контролера, которая попыталась его остановить. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем телеграм-канале

"Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро", – говорится в публикации.

В надзорном ведомстве напомнили, что сотрудники метро должны контролировать оплату проезда. Там подчеркнули, что контролер является должностным лицом.

За применение насилия в отношении представителя власти установлена уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы. Также за нарушение могут назначить штраф, подытожили в прокуратуре.

Ранее суд арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Инцидент произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Мужчинам назначили арест на 10 и 7 суток.

