13 июня, 14:35Происшествия
Безбилетник сбил с ног контролера на станции метро "Савеловская"
"Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро", – говорится в публикации.
В надзорном ведомстве напомнили, что сотрудники метро должны контролировать оплату проезда. Там подчеркнули, что контролер является должностным лицом.
За применение насилия в отношении представителя власти установлена уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы. Также за нарушение могут назначить штраф, подытожили в прокуратуре.
Ранее суд арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Инцидент произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Мужчинам назначили арест на 10 и 7 суток.
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