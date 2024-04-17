Два вандала разрисовали вагон столичного метро

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Два жителя Смоленской области 2002 года рождения разрисовали вагон метро в Москве. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Надзорное ведомство уточнило, что акт вандализма злоумышленники совершили в поезде, который следовал от станции "Китай-город" до "Щукинской".

"Действуя из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанесли маркером, заправленным красящим веществом черного цвета, различные надписи на панели стены и двери вагона, а также на пассажирские сиденья", – говорится в публикации.

Личности вандалов удалось установить. Прокуратура намерена проконтролировать, чтобы их привлекли к ответственности. Гражданам напомнили, что за порчу имущества общественного транспорта предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в порче вагонов поезда "Москва-2024" на Замоскворецкой линии метро.

В полицию поступило уведомление о том, что 11 марта в вагоне нового электропоезда неустановленные люди черным маркером разрисовали четыре сиденья, а также внутренние стеновые панели.

