Полиция задержала подозреваемых в порче вагонов "Москва-2024"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в порче вагонов поезда "Москва-2024" на Замоскворецкой линии метро. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, полицейские в Сети обнаружили публикации, содержащие призывы неизвестных к порче имущества поезда "Москва-2024", который недавно вышел на пути зеленой ветки метро. В полицию поступило уведомление о том, что 11 марта в вагоне нового электропоезда неустановленные люди черным маркером разрисовали четыре сиденья, а также внутренние стеновые панели.

Позже полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители столичного региона, их задержали по местам проживания и доставили в отдел полиции, указала Волк.

Представитель МВД отметила, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц"). Всем троим избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, заключила она.

Поезд "Москва-2024" появился на Замоскворецкой линии метро 11 марта. В запуске первого состава участвовал Сергей Собянин.

Спустя два дня в столичном Дептрансе сообщили, что служба безопасности московского метро вместе с полицейскими начали поиск вандалов, испортивших новые вагоны поезда. Как рассказала глава службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко, неизвестные в день запуска разрисовали и залили клеем вагоны.