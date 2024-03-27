Завод "Метровагонмаш" показал процесс сборки поездов "Москва-2024"

Специалисты "Метровагонмаша" проверяют более 100 параметров новых поездов метро перед тем, как выпустить их на линии. Большое внимание уделяют надежности электромонтажа и всех соединений, так как в каждом вагоне установлено больше 20 километров проводов. Затем состав проезжает первые 30 километров по путям на территории завода.

По контракту до конца 2025 "Метровагонмаш" должен поставить почти 500 вагонов типа "Москва-2024", а в 2026 году на его территории начнут производить поезда новой модели.

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