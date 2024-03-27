Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 23:59

Транспорт

Завод "Метровагонмаш" показал процесс сборки поездов "Москва-2024"

Завод "Метровагонмаш" показал процесс сборки поездов "Москва-2024"

Движение на Куркинском шоссе восстановили

Ведущие Москвы FM рассказали о темах эфира 27 марта

Стоянки арендных велосипедов и электросамокатов заработали в Москве

Правила сдачи на водительские права изменят в РФ с 1 апреля

Владельцы гаджетов на Android протестируют виртуальную карту "Тройка"

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Электросамокаты с номерными знаками появились в Москве

Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

Более 11 тысяч разновидностей велосипедов будут доступны в столичном прокате

Специалисты "Метровагонмаша" проверяют более 100 параметров новых поездов метро перед тем, как выпустить их на линии. Большое внимание уделяют надежности электромонтажа и всех соединений, так как в каждом вагоне установлено больше 20 километров проводов. Затем состав проезжает первые 30 километров по путям на территории завода.

По контракту до конца 2025 "Метровагонмаш" должен поставить почти 500 вагонов типа "Москва-2024", а в 2026 году на его территории начнут производить поезда новой модели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАлександра КорневаДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика