Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 09:30

Транспорт

"Электровелосипеды 2.0" поступили в прокат в Москве

"Электровелосипеды 2.0" поступили в прокат в Москве

Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 26 марта

Строительство электродепо "Столбово" завершится в 2024 году

Три новых маршрута наземного транспорта запустили в Москве

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 26 марта

Три новых маршрута городского транспорта заработали в Москве 23 марта

Столичная кикшеринговая компания выставила на улицы самокаты с номерами

Работа наземного транспорта изменилась в 14 районах столицы

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Работу наземного транспорта изменили в 14 районах Москвы

В столице открылся сезон проката электросамокатов и велосипедов. Впервые с 26 марта можно будет арендовать "Электровелосипеды 2.0". Их можно найти в сервисе городского проката "Велобайк".

Как отметили в правительстве Москвы, столичный городской сервис аренды велосипедов – один из крупнейших в мире. В прошлом сезоне по всему городу и за МКАД работало почти 800 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика