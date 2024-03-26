"Электровелосипеды 2.0" поступили в прокат в Москве

В столице открылся сезон проката электросамокатов и велосипедов. Впервые с 26 марта можно будет арендовать "Электровелосипеды 2.0". Их можно найти в сервисе городского проката "Велобайк".

Как отметили в правительстве Москвы, столичный городской сервис аренды велосипедов – один из крупнейших в мире. В прошлом сезоне по всему городу и за МКАД работало почти 800 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.

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