26 марта, 09:30Транспорт
"Электровелосипеды 2.0" поступили в прокат в Москве
В столице открылся сезон проката электросамокатов и велосипедов. Впервые с 26 марта можно будет арендовать "Электровелосипеды 2.0". Их можно найти в сервисе городского проката "Велобайк".
Как отметили в правительстве Москвы, столичный городской сервис аренды велосипедов – один из крупнейших в мире. В прошлом сезоне по всему городу и за МКАД работало почти 800 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.