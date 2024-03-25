ЦППК назначит дополнительные "дачные" поезда в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат в марте дополнительные поезда на наиболее популярные направления, поскольку приближается дачный сезон. Об этом пресс-служба АО "Центральная ППК" написала на своем сайте.

Так, для дачников дополнительно назначили 29 составов, 22 из которых начнут ездить с 31 марта, один – с 28 апреля, два – с 20 апреля, еще четыре – с 6 апреля. Также несколько электричек назначили вместо некоторых коротких маршрутов.

С 31 марта по 26 октября на Савеловском направлении организуют поезда:



№ 6354, 6363 Москва (Савеловский вокзал) – Савелово по выходным;

№ 6921 Лобня – Москва (Савеловский вокзал) по выходным.

На Киевском направлении:

№ 6383, 6384 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец по выходным;

№ 6157/6158, 6107/6108 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 каждый день.

На Казанском направлении:

№ 6016, 6007 Голутвин – Рязань-1 по выходным;

№ 6366, 6365 на участке Егорьевск – Воскресенск по воскресеньям;

№ 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) по субботам;

№ 7194 Москва (Казанский вокзал) – Черусти по субботам.

Также с 28 апреля по 29 сентября назначат состав № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) по воскресеньям.

На Павелецком направлении и Большом кольце МЖД:

№ 6991, 6992, 6993, 6994 Москва (Павелецкий вокзал) – Яганово по выходным;

№ 6181, 6182 Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира по выходным;

№ 6393, 6394 Москва (Павелецкий вокзал) – Михнево по выходным;

№ 6875/6975 Бекасово-1 – Детково – Михнево по выходным.

На Горьковском направлении с 20 апреля по 21 сентября:

№ 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир по субботам;

№ 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) по субботам.

Помимо этого, с 6 апреля по 26 октября в Калужской области будут дополнительно следовать электрички № 6772, 6773, 6775, 6776 Калуга-1 – Ферзиково по выходным.

Ранее сообщалось, что ЦППК подготовит к летнему сезону свыше 3,2 тысячи вагонов. Специалисты проверят поезда внутри и снаружи, чтобы те соответствовали нормам комфорта и безопасности. Подготовку хотят завершить к 31 мая.