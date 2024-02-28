Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около 400 поездов планируют обновить в Центральном транспортном узле до 2030 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что современные и удобные поезда являются важной частью комфортной поездки. Региональный железнодорожный транспорт, как и столичный, скоро тоже будет соответствовать самым высоким стандартам качества, заверили там.

В сообщении отметили, что в этом поможет опыт диаметров – в ЦТУ будут сокращены интервалы, обновлена инфраструктура и запущены новые поезда. В составах появятся места для велосипедов, климат-контроль, USB-зарядки – все для удобства пассажиров.

По данным ведомства, собирать поезда будут российские производители, их обеспечат большим заказом. Дептранс ожидает мощный виток развития в области машиностроения в ближайшее десятилетие.

"Опыт Москвы показал, что для повышения популярности ж/д транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его данным, новые поезда постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Калужской, Тульской, Ярославской, Тверской областях и других регионах, где проживают около 30 миллионов человек.

Ранее Сергей Собянин отметил, что к 2030 году тактовое движение поездов будет организовано на всем Центральном транспортном узле. Поезда, которые связывают Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, станут ходить в шесть раз чаще.

До этого мэр рассказал, что пассажиры совершили более 60 миллионов поездок на третьем Московском центральном диаметре с момента его открытия. За полгода работы МЦД-3 диаметр стали выбирать в качестве альтернативы метро.

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