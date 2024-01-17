В электродепо "Столбово" началось устройство смотровых канав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строители начали монтаж смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Столбово". Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство электродепо активно продолжается. Оно предназначено для обслуживания поездов Троицкой и Сокольнической линий метро. На данный момент идет работа над отстойно-ремонтным корпусом, указал Бочкарев.

Он добавил, что всего создадут 33 канавы, которые будут использоваться для ночного отстоя, ремонта и мойки подвижных составов двух веток метро. После окончания всех работ на 16 гектарах территории появится 38 новых зданий и сооружений, среди которых – административно-бытовой корпус, мотодепо, тягово-понизительная подстанция и другие, рассказал заммэра.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на территории электродепо закончили земляные работы подготовительного этапа и разработали около 400 тысяч кубометров грунта, при возведении объектов "Столбово" уложили примерно 30 тысяч кубометров бетона и смонтировали более 1,5 тысячи тонн металлоконструкций. По его словам, для перегона поездов красной ветки метро заканчивается работа над тремя соединительными ветками, также специалисты приступили к тоннелепроходке четвертой, которая будет предназначена для обслуживания Троицкой линии.

В заключение Кравцов напомнил, что электродепо готово более чем на 25%.

Ранее сообщалось, что первый участок строящейся Троицкой линии метро планируется достроить до конца этого года. Речь идет об участке, состоящем из 11 станций. Оставшиеся шесть станций до Троицка специалисты хотят возвести к 2027–2028 годам.

"Актуальный репортаж": как идет строительство депо Столбово