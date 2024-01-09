Троицкую линию метро планируется достроить до конца 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все 17 станций Троицкой линии Московского метрополитена планируют достроить до конца 2028 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство Троицкой линии метро ведется поэтапно. В 2024 году планируется достроить 11 станций от "ЗИЛ" до "Коммунарки". До конца 2028 года будут завершены работы на еще шести станциях от станции "Сосенки" до "Троицка", – рассказал он.

Новая линия метро улучшит транспортную доступность для жителей ТиНАО. Станции метро получат жители районов, прилегающих к Ленинскому проспекту. Ветка на 11% разгрузит Сокольническую линию метро и на 15% – Калужское шоссе.

"ЗИЛ" и "Крымская" станут пересадочными на одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК). С "Новаторской" и "Академической" можно будет пересесть на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии. На станции "Коммунарка" появится пересадочный узел с Сокольнической линией.

В дальнейшем со станции "ЗИЛ" планируют создать пересадку на Бирюлевскую линию метро.

Между тем первый участок Троицкой линии метро планируют достроить до конца 2024 года. В его составе будут функционировать 11 станций. Общая протяженность линии составит 43 километра.



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