Первый участок будущей Троицкой ветки метро намерены достроить до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты намерены достроить первый участок Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" к концу 2024 года. Об этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал в беседе с "Российской газетой".

"Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных – Троицкую. Построить 11 из ее 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", где Троицкая линия соединится с Сокольнической", – сказал он.

Вице-мэр добавил, что оставшиеся шесть станций до Троицка специалисты планируют возвести к рубежу 2027–2028 годов.



Троицкая ветка будет проходить от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до Троицка. Длина линии составит 43 километра. Она протянется на 17 станций и станет одной из самых протяженных радиусов московского метро и самой большой за МКАД.

Ранее Бочкарев рассказал, что готовность станции метро "Корниловская" составляет 66%. На платформе уже завершили кирпичную кладку и штукатурку стен и перегородок помещения под эскалатором, уточнил заммэра.

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