Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены более чем на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Монолитные работы на строящейся станции Троицкой линии метро "Вавиловская" завершены на более чем 50%. Там уже возвели основные конструкции большей части платформы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, на объекте уложили более 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров. Также на станции сделали армирование и бетонирование большей части платформы, указал Бочкарев.

Отмечается, что строительство "Вавиловской" проходит в активном режиме. Там разработано порядка 80% от общего объема грунта котлована, на некоторых участках уже проходит обратная засыпка, ведется переустройство инженерных сетей. Специалисты круглосуточно мониторят состояние ближайших зданий и сооружений, поскольку из-за высокой плотности городской застройки на Ленинском проспекте рабочим приходится поэтапно перекладывать коммуникации.

В отделке станции используется белый мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, колонны в виде галочек облицуют панелями желтого цвета.

Ранее Бочкарев рассказывал, что оформление станции "Академическая" Троицкой линии будет сочетать классическое и современное искусство. Путевые стены украсят панно с традиционными образами античной культуры, выполненные цифровой печатью на алюминиевых панелях, уточнил заммэра. Также со слов гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, в отделке станции будет использоваться гранит, амфиболит и алюминий.

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