Классику и современность совместят в облике новой станции метро "Академическая"

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Оформление новой станции "Академическая" на строящейся Троицкой линии столичного метро будет сочетать классическое и современное искусство. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Путевые стены украсят панно с использованием узнаваемых традиционных образов античной культуры, выполненные цифровой печатью на алюминиевых панелях", – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, на одном из панно изобразят статую Аполлона Бельведерского вместе с современными граффити. Отсылку к названию станции, по задумке проектировщиков, подчеркнет анфилада, уточнил он.

По информации гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, в отделке объекта будут использовать гранит, амфиболит и алюминий. Сейчас на будущей станции завершают выносить инженерные коммуникации. Земляные работы выполнены более чем на 50%, также специалисты приступили к постройке основных конструкций станции.

"Строители приступили к армированию и бетонированию лотка одного из вестибюлей станции, а также выполняют работы по замене креплений котлована платформенной части", – добавил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с открытием станции улучшится транспортное обслуживание четырех районов Москвы с общим населением более 360 тысяч человек. После открытия станции и пересадки Калужско-Рижская линия метро и одноименная станция разгрузятся на 20%, уточнил мэр.

Сейчас в рамках первой очереди строительства Троицкой линии возводится участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" общей протяженностью 26 километров. Он включает в себя 11 станций: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".

Планируется, что завершить постройку первого участка линии могут уже в 2024 году.

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