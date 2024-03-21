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21 марта, 13:30

Транспорт

В сервисе кикшеринга рассказали об улучшении самокатов к предстоящему сезону в Москве

В сервисе кикшеринга рассказали об улучшении самокатов к предстоящему сезону в Москве

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Один из операторов кикшеринга в Москве усовершенствовал свои самокаты, чтобы они соответствовали новым правилам передвижения на них. СИМ оснастили увеличенными табличками с номерами, чтобы их легко могли распознавать уличные камеры.

Кроме того, ожидается, что в приложениях кикшеринговых сервисов пользователей начнут тестировать на знание ПДД, присваивать им рейтинг и блокировать в случае систематических нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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