Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Станции столичного велопроката в 2024 году пополнят еще 3 тысячи электровелосипедов. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на данный момент точки сервиса "Велобайк" есть практически во всех районах города, а также в подмосковной Балашихе.

В прошлом сезоне москвичи совершили почти 900 тысяч поездок на электровелосипедах нового поколения 2.0. Для любителей таких прогулок в столице создают одну большую сеть велосипедных дорог, общая протяженность которой составит более 120 километров. В этот масштабный проект под названием "Зеленое кольцо" включен в том числе и парк "Яуза".

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