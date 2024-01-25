Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о будущей Бирюлевской линии метро, которая в настоящее время находится на стадии проектирования. Об этом он рассказал на своем личном сайте.

По его словам, новая радиальная линия улучшит транспортную доступность семи районов Москвы. Ветка пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Рядом с новыми станциями живут 505 тысяч москвичей. Власти создали там 210 тысяч мест приложения труда.

На линии будет несколько пересадок. В частности, можно будет пересесть на станцию "ЗИЛ" Троицкой линии и одноименную станцию МЦК, на станции "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и на железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев утвердил проекты строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. Согласно ним, строящуюся ветку продлят в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

На Бирюлевской линии протяженностью 21 километр появится 10 станций, рядом с которыми обустроят парковки и остановки общественного транспорта. Ветка четыре раза пересечет Москву-реку, а общая длина перегонов под водными объектами составит около одного километра.

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