На станции "Тютчевская" Троицкой ветки началась архитектурная отделка платформы

Фото: информационный центр правительства Москвы

В пассажирской зоне строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро началась архитектурная отделка, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас ведется облицовка колонн прозрачным триплексом и светло-серым гранитом, идет укладка пола в виде диагональных линий такого же гранита и черного габбро.

Заммэра рассказал, что проект станции предусматривает такой же рисунок наклонных линий и путевых стен. Полосы будут отделять анодированные под цинк темные сотовые панели от шлифованных светлых алюминиевых панелей. На них будут размещены цитаты из стихотворений Тютчева.

"Станция получила имя в честь русского поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева. Для создания индивидуального образа станционного комплекса выбрана эстетика экспрессионизма: использованы динамичные формы, а также контрастное сочетание стекла и металла с поверхностями из природного камня", – пояснил Бочкарев.

Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов напомнил, что станция строится на внешней стороне МКАД у поселения Мосрентген. По его словам, сегодня она находится на высоком уровне готовности – работы выполнены почти на три четверти.

В примыкающих к станции тоннелях и оборотных тупиках идут работы по верхнему строению пути с использованием виброзащитных конструкций. Это повысит комфорт передвижения для пассажиров метрополитена.

На Троицкой линии расположатся станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская" ("Мамыри"), "Бачуринская" и "Коммунарка".

Ранее Бочкарев сообщил, что в Москве началось строительство вестибюля на станции "Академическая" Троицкой линии метро. Там возведут два вестибюля. Один из них будет вести к проспекту 60-летия Октября и памятнику Хо Ши Мину, а второй – к пересечению улиц Дмитрия Ульянова и Гримау.

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