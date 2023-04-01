Строительство вестибюля станции "Академическая" Троицкой линии метро началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве началось строительство вестибюля на станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена. Он ведет к проспекту 60-летия Октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Началась разработка котлована, а также монтаж его крепления в зоне будущего вестибюля, уже установлены первые распорки", – подчеркнул он.

Так, на станции возведут два вестибюля. Один из них будет вести к проспекту 60-летия Октября и памятнику Хо Ши Мину, а второй – к пересечению улиц Дмитрия Ульянова и Гримау.

"На стройплощадке практически завершен вынос инженерных сетей, земляные работы выполнены почти на треть, в скором времени начнется укладка бетона", – отметил заместителя Сергея Собянина.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, станция будет включена в состав центрального участка Троицкой линии. Он уточнил, что специалисты продолжают прокладывать тоннели в сторону станции "Крымская". Проходку в сторону "Вавиловской" завершили, добавил гендиректор организации.

Ранее Бочкарев сообщил, что готовность станции метро "Вавиловская" Троицкой линии метро оценивается в 21%. Он добавил, что на станции ведется установка монолитных конструкций, проводится бетонирование лотка и внутренних стен помещений, расположенных под платформой.

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