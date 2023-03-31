Станция "Вавиловская" строящейся Троицкой линии метро готова почти на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовность станции метро "Вавиловская" Троицкой линии столичного метро оценивается в 21%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершается разработка грунта котлована в зоне платформенной части станционного комплекса "Вавиловская" Троицкой линии метро, почти полностью смонтированы ограждающие конструкции. Также заканчиваются работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства", – сказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев добавил, что на станции ведется установка монолитных конструкций, проводится бетонирование лотка и внутренних стен помещений, расположенных под платформой.

Жесткое основание пути между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" находится на высокой степени готовности, отметил он.

"Уложено более 1,7 тысячи кубометров бетона", – сказал заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, заявил, что дальше строители приступят к монолитным работам на платформенном участке.

"Конструкция платформы будет иметь прямоугольное сечение с 20 колоннами посередине. Ширина платформы составит 10,4 метра, а длина – 163 метра. В будущем "Вавиловская" станет одной из самых ярких станций Троицкой линии – "колонны-галочки" планируется отделать ярко-желтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола", – пояснил Кравцов.

Он напомнил, что станция разместится вдоль Ленинского проспекта. Кравцов уточнил, что будет построен один подземный вестибюль, соединяющийся с подземным переходом.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Он отметил, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

По словам Собянина, в ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ.



"Мой район. Навигатор": новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!