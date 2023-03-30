В южном вестибюле станции метро "Лианозово" установили эскалаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В южном вестибюле станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро закончили монтаж трех эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся станции "Лианозово" предусмотрено шесть эскалаторов длиной 26 метров каждый. Три из них уже установлены в южном вестибюле, примыкающем к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе", – сказал он.

Заммэра добавил, что строители приступили к установке еще трех эскалаторов, но уже в северном вестибюле, который ведет к Дубинской улице.

Бочкарев отметил, что во всех 158 помещениях станции завершились архитектурно-отделочные работы, в северном вестибюле была осуществлена укладка кирпича, проводится черновая отделка. В месте соединения вестибюля и пешеходного перехода ведутся монолитные работы и работы по установке гидроизоляции.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на входы в павильоны будут установлены пандусы, а на лестничных сходах установят подогрев для того, чтобы избежать образования наледи.

Ранее Бочкарев сообщал, что два подземных пешеходных перехода построили и ввели в работу на новом Внуковском шоссе в ТиНАО. Они обеспечат пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее.



Собянин сообщил о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

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