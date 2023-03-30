Медиацентр НТВ в Москве планируют достроить до конца 2023 года

Фото: stroi.mos.ru

Сроки строительства телевизионного комплекса НТВ в Останкинском районе продлены до конца текущего года. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект реализуется довольно давно: договор аренды земельного участка площадью 1,41 гектара одобрен еще в 1995 году, а разрешение на строительство выдано в 2012 году", – заявил он.

Бочкарев добавил, что после введения в эксплуатацию объекта на Новомосковской улице появится большое количество новых рабочих мест.

"Площадь телевизионного комплекса составит, согласно разрешению на строительство, 70 470 квадратных метров. Здание находится в высокой степени строительной готовности", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По словам Пятовой, решение о продлении срока было одобрено на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс с поликлиникой, школами и детскими садами построят в поселении Кокошкино в ТиНАО. Как отмечала Пятова, площадь комплекса превысит 122 гектара. На территории планируется возвести комплекс жилой застройки с социальными объектами и в дальнейшем провести благоустройство территории.

Она уточнила, что в составе нежилой застройки также окажутся поликлиника, гериатрический центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, общественные и коммунальные объекты.



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