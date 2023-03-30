Реконструкция 16 прудов-регуляторов началась в Марьине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в Марьине общей площадью около 11 гектаров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Запланирован большой объем работ, необходимо провести мероприятия по извлечению илового осадка, отремонтировать береговые полосы и водопропускные сооружения. Все мероприятия планируем завершить в третьем квартале этого года", – рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции специалисты полностью осушат часть водоемов, затем извлекут накопившийся в них за долгие годы донный осадок.

Бирюков добавил, что стенки, чаши и водопропускные сооружения большей части прудов будут отремонтированы методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно некоторых водоемов специалисты заменят габионами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Ростокино реконструируют трамвайное депо имени Баумана. В рамках проекта планируется построить здание администрации и несколько новых корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный.

До этого сообщалось, что работы по обновлению "Дома авиаторов" на Беговой улице в рамках московской программы капитального ремонта начнутся в этом году. В частности, в рамках реконструкции будет обновлен фасад здания и заменены внутренние инженерные системы.

Реконструкция 16 искусственных прудов началась в районе Марьино

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!