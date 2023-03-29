Собянин рассказал о планах строительства четырех новых путепроводов через ж/д пути в САО

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В столице активно ведется строительство железнодорожных путепроводов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, работа по обновлению и строительству новых железнодорожных путепроводов способствует улучшению транспортного сообщения отдельных столичных районов.

"Заканчиваем проектирование сразу четырех путепроводов на севере столицы. Построим их на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1", – говорится в его публикации.

Они позволят напрямую доезжать до северного участка Московского скоростного диаметра из района Останкинского.

Собянин отметил, что власти города также стараются создать улично-дорожную сеть, которая примыкала бы к путепроводам. Это делается для того, чтобы автомобилистам не приходилось объезжать железнодорожные пути.

Мэр столицы сообщил, что в 2023 году будут завершены работы на дороге, связывающей Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Всего планируется открыть два новых железнодорожных путепровода, один из которых уже готов.

"Мост через пути Ярославского направления МЖД появится в 2026 году. Он соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом", – добавил градоначальник.

Собянин обратил внимание на то, что реализация данного проекта позволит уменьшить нагрузку на Ярославское шоссе и северную часть МКАД.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы проведут реконструкцию Костромской улицы, Юрловского проезда, Казеевского переулка и улицы Римского-Корсакова.

Работы начнутся в следующем году и будут состоять из двух этапов. Сначала специалисты проведут строительство и реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью 3,3 километра, включая один путепровод, а затем построят подземный пешеходный переход на улице Римского-Корсакова в районе дома 15б.



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