Реконструкцию улично-дорожной сети проведут на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-востоке Москвы проведут реконструкцию Костромской улицы, Юрловского проезда, Казеевского переулка и улицы Римского-Корсакова. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Работы начнутся в следующем году и будут состоять из двух этапов. Сначала специалисты проведут строительство и реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью 3,3 километра, включая один путепровод, а затем построят подземный пешеходный переход на улице Римского-Корсакова в районе дома 15б.

Также по итогам работ в СВАО появится новый проезд № 5003 с эстакадой. Он пройдет от станции Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Там предусмотрят по две полосы движения в каждую сторону, а для общественного транспорта обустроят заездные карманы.

"Реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Отрадное, Алтуфьевского, Бибирево, а также разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть, используемую в качестве альтернативного маршрута для объезда", – пояснил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в столице построят новый мост через Москву-реку. Он свяжет районы Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Сейчас на площадке идут подготовительные работы.

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