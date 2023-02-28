Строительные работы на путепроводе через реку Сходню планируют завершить в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришин

В Зеленограде построят мосты через реку Сходню и тоннель под железнодорожными путями. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего предусматривается строительство 2,3 километра дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги. Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети может выполняться параллельно", – цитируют Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Проекты будущих сооружений уже готовы. До конца 2023 года будет определена подрядная организация, которая займется возведением объектов совместно с ОАО "Российские железные дороги".

В свою очередь, руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов пояснил, что перед началом строительства тоннеля подрядчик благоустроит близлежащую территорию. После этого будут вынесены и переустроены инженерные коммуникации.

Благодаря возведению тоннеля улучшится транспортная доступность для жителей Силина, Крюкова, а также Солнечногорска.

Проекты реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Их планируют завершить в 2026 году.

До этого стало известно, что Дмитровский путепровод на севере Москвы введут в эксплуатацию в IV квартале этого года. Благодаря функционированию объекта улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. По словам Сергея Собянина, строительная готовность путепровода составляет более 50%.



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