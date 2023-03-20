Новый мост через Москву-реку появится в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К концу 2025 года в столице построят новый мост через Москву-реку, который свяжет районы Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В рамках проекта запланирован монтаж моста длиной 315 метров и трех эстакад суммарной протяженностью 470 метров. Дополнительно предусмотрена реконструкция и строительство 1,3 километра улично-дорожной сети", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы, вся необходимая для начала строительства документация уже подготовлена. Помимо строительства моста, проектом предусмотрено создание развязки с Шелепихинским шоссе в Пресненском районе, обеспечение выхода на Береговой проезд в районе Филевский Парк.

Как, в свою очередь, добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, новый мост улучшит связь между западом и северо-западом Москвы, повысит качество транспортного обслуживания почти 400 тысяч москвичей.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза". Его возведут между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Он пройдет вдоль берега реки под мостами Московского скоростного диаметра и Московского центрального кольца.

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