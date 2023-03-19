Больше 360 км дорог построили в ТиНАО почти за 11 лет – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что за 11 лет в ТиНАО удалось построить более 360 километров дорог. Об этом мэр Москвы написал в личном телеграм-канале.

"Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая 5 путепроводов через ж/д пути и 37 мостов", – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что в Москве реконструировали Калужское шоссе, запустили три участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и построили автодорогу Марьино – Саларьево. По ряду трасс и транспортных развязок было запущено движение.

Строительство продолжается на дублере Калужского шоссе, трассе Мамыри – Пенино – Шарапово, а также на четвертом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Сергей Собянин напомнил, что в 2023 году планируется завершить формирование основного транспортного каркаса ТиНАО. В частности, в этом году планируется запустить движение по дороге Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. До конца 2024 года будут введены еще 70 километров дорог.

Ранее стало известно, что в 2023 году планируется начать строительство пешеходного моста через Нагатинский затон. Длина конструкции составит более 200 метров.

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