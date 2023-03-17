Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон начнется в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В столице завершается проектирование пешеходного моста через Нагатинский затон. К его строительству планируется приступить уже в этом году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что в конструкцию длиной свыше 200 метров заложены пешеходные и велосипедные дорожки, а на берегах связи с существующей тротуарной сетью. Завершить проект подрядчик планирует в 2025 году.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что по проекту мост пройдет через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельной и Коломенской. Он обеспечит доступ жителям кварталов к станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии.

Работы ведет подрядная организация АО "Дороги и мосты". Строительство мостов ведется по поручению Сергея Собянина. В рамках Адресной инвестиционной программы до 2026 года предусмотрено строительство семи пешеходных мостов.

Ранее Бочкарев сообщил о 35-процентной готовности автомобильного моста через реку Битцу на юге Москвы. Длина моста составит 109 метров, а ширина – 40 метров. Всего на нем будут предусмотрены восемь полос для движения транспорта – по четыре в каждую сторону.

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