Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда откроют в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по строительству подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе 19-го владения 1-го Тушинского проезда могут быть завершены в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В рамках проекта выполняется строительство подземного пешеходного перехода общей длиной 61 метр. Проектом также предусматривается монтаж лестничных сходов и двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов, предназначенных для нужд маломобильных групп населения", – цитирует Загрутдинова пресс-служба столичного Депстроя.

Сейчас на участке ведутся работы по возведению основных конструкций перехода: тоннеля, лестниц и пандусов. Строительство ведется закрытым и открытым способами.

В переходе также будут предусмотрены помещения для эксплуатирующих организаций: насосная, диспетчерская и другие.

Благодаря строительству объекта более 60 тысяч жителей столичного района Покровское-Стрешнево получат безопасный переход через пути МЦД-2.

В 2023 году также планируют открыть пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1. Протяженность перехода составит 84 метра. Помимо прочего, в нем установят три лифта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!