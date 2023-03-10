Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза".

"В парке "Яуза" построим велопешеходный мост между Леоновской рощей и Свибловскими прудами", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, пешеходный мост пройдет вдоль берега реки под мостами Московского скоростного диаметра (МСД) и Московского центрального кольца (МЦК). В рамках строительства появится пешеходная, беговая и велосипедные дорожки. Также планируется обустроить наземный переход на улице Вильгельма Пика.

Собянин отметил, что с 2016 года происходит поэтапное благоустройство территории в поймах Яузы и Чермянки. В настоящее время в порядок приведено девять участков будущего парка площадью 223,8 гектара.

В 2023 году планируется провести работы по благоустройству вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, кроме того, начнутся работы вдоль Сельскохозяйственной улицы и парка "Ростокинский акведук". Благоустройство завершится в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по обустройству новых участков будущего парка "Яуза" в Северо-Восточном административном округе. В настоящее время организована топографическая съемка.

В рамках проведения работ будут установлены фонари с энергоэффективными светильниками, обновлены покрытия детских и спортивных площадок, отремонтированы мостовые переходы, обустроены экотропы вдоль берегов и обновлена дорожно-тропиночная сеть.

"Мой район. Обратная связь": в Москве начали обустраивать два новых участка парка "Яуза"

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